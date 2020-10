Sauberes Wasser für Schüler*innen und ihre Familien im Südsudan

Mary Enosa ist Mutter von sieben Kindern und Vorsitzende eines Kommittees zur Verwaltung und Instandhaltung eines von AMREF geförderten Bohrlochs für die Maridi Girls Secondary School in Sika Rumbek, Maridi, im Südsudan. Mary lebt mit ihrer Familie von der Landwirtschaft, so wie die meisten in ihrer Gemeinde. Begeistert erzählt sie, wie sehr sich die Gemeinde über die große Hilfe freue, die AMREF und alle Spender*innen geleistet haben. Denn sauberes Trinkwasser und Nahrung sind Grundvoraussetzungen für Leben und Gesundheit.