Impfungen und Medikamentenvergabe als zentraler Bestandteil von AMREFs Projekten

Da Krankheiten wie Malaria, Tuberkulose und HIV während der Corona-Pandemie stark vernachlässigt werden, weitet AMREF die Behandlungskapazitäten in diesen Bereichen aus. Dabei spielt die Vergabe von Medikamenten und Impfungen eine große Rolle und bildet einen zentralen Bestandteil aller Projekte. Durch unsere Outreach-Programme verteilen wir Medikamente zur Behandlung von HIV und Malaria in Regionen, die über keine oder eine schlechte Infrastruktur verfügen. Um präventiv gegen Malaria vorzugehen, verteilt AMREF Moskitonetze in Gebieten, die stark von der Krankheit betroffen sind. Darüber hinaus impfen unsere Gesundheitshelfer*innen die Menschen in ihren Gemeinden, z.B. gegen Masern und Polio und führen Vorsorgeuntersuchungen von Kindern unter fünf Jahren durch.