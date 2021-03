Impfen gegen vernachlässige Kinderkrankheiten

Wenn wir nach Afrika schauen, dann sind die direkten gesundheitlichen Folgen des Virus nur der Anfang. Auch vermeidbare Kinderkrankheiten befinden sich wieder auf dem Vormarsch. Nationale Impfprogramme werden in vielen afrikanischen Ländern derzeit aufgrund des Fokus auf Covid-19 vernachlässigt. Außerdem hält die Angst vor der Ansteckung mit dem Corona-Virus hält besonders in ländlichen Regionen Afrikas viele Menschen davon ab, Gesundheitseinrichtungen zu besuchen. So auch in Südafrika:

„Die Impfung gegen Kinderkrankheiten scheint den Müttern in der Not einfach weniger wichtig, als der Schutz vor der Ansteckung mit dem Corona-Virus. Das ist verständlich, aber gefährlich“, so Ian Lester, unser lokaler Partner.