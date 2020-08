NEUE CHANCEN FÜR MÄDCHEN DURCH AUFKLÄRUNG UND NOTFALL-ANLAUFSTELLEN

Amref Deutschland bildet Hebammen und Gesundheitshelfer*innen weiter und schafft so Anlaufstellen für junge Mädchen. Durch unser Handy-gestütztes Lernsystem können wir auch während des Lockdowns Fachpersonal in den Bereichen der sexuellen Aufklärung, Familienplanung und pränatalen Versorgung schulen. Dies ermöglicht Gesundheitshelfer*innen, Mädchen in Notsituation aufzufangen und schnelle Hilfe zu leisten. Da unsere Gesundheitshelfer*innen die lokalen Behörden bei der Kontaktverfolgung von Covid-19-Verdachtsfällen unterstützen, sind sie täglich in den Gemeinden unterwegs. Mit ihrem neu erworbenen Wissen können sie nun auch Mädchen und junge Frauen in Krisensituationen unterstützen.

Zudem bildet Amref Mitglieder aus der Gemeinde fort und hilft so einen nachhaltigen Wandel des traditionellen Geschlechterbildes innerhalb der Gemeinschaft herbeizuführen. Durch die Einbeziehung der Kindesväter in pränatalen Untersuchungen schaffen wir ein Verantwortungsbewusstsein schon während der Schwangerschaft. Das soll nachhaltig dazu führen, dass Frauen und speziell junge Mädchen eine gleichberechtigte Rolle in der Gesellschaft zugeschrieben bekommen.