Wie Ernährungsberatung Leben retten kann

„Wenn der Teststreifen rot ist, dann leidet die Person unter starker Mangelernährung. Gelb gilt als moderater Fall und grün bedeutet, dass die Person nicht unterernährt ist. In Fällen von starker Mangelernährung, überweise ich die Patienten an eine Klinik,“ sagt Sylvia. Jedoch endet ihre Arbeit nicht damit. „Nachdem ich eine*n Patient*in an eine Klinik überwiesen habe, besuche ich sie noch einmal um sicherzustellen, dass sie*er die Klinik tatsächlich aufgesucht hat. Zudem stelle ich sicher, dass die Patient*innen keinen Rückfall haben“, erklärt sie. Sylvia ist stolz auf die Arbeit in ihrer Gemeinde.