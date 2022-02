Unser Projektpartner: Daryeel Bulsho Guud

Das Projekt soll gemeinsam mit der gemeinnützigen somalischen Hilfsorganisation Daryeel Bulsho Guud (DBG), was so viel heißt wie „Gemeinwesen für Alle“, umgesetzt werden. DBG verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz und bietet sowohl humanitäre Hilfe, als auch langfristige Entwicklungszusammenarbeit. In Somalia zählt DBG zu den führenden Hilfsorganisationen in der Versorgung von Geflüchteten und Binnenvertriebenen. Alleine in den letzten zehn Jahren konnten so mehr als drei Millionen Menschen durch Programme zur Ernährungssicherung, Schaffung von Existenzgrundlagen, WASH, Bildung sowie Unterkünfte und Schutz für Vertriebene erreicht werden. DBG verfügt über langjährige Erfahrung in der Implementierung und Koordination von Projekten.