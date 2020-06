Auf einmal sackt der Kopf des Kindes nach vorn. Beim Versuch ihn wieder aufzurichten, versagt die Nackenmuskulatur, immer wieder fällt der Kopf auf die Brust, dann beginnen die Krämpfe. Im Südsudan erkranken Kinder regelmäßig an der sogenannten Nick-Krankheit (engl. Nodding Disease).

Die Folgen sind schwerwiegend: Durch die plötzlich auftretenden epileptischen Anfälle stürzen die Kinder und verletzen sich. Mit Fortschreiten der Krankheit bauen sie an geistigen und körperlichen Fähigkeiten ab. Sie verfallen in Apathie, häufig verläuft die Krankheit tödlich.

Die Nick-Krankheit: eine vernachlässigte Tropenkrankheit

Die Nick-Krankheit gehört zu den vernachlässigten Tropenkrankheiten. Bereits 1962 wurde zum ersten Mal über die Krankheit in Tansania berichtet, doch noch heute steht die Forschung vor einem Rätsel. Es ist unklar, was der Auslöser für die Krankheit ist. Feststeht, dass die Krankheit fast ausschließlich bei Kindern zwischen fünf und 15 Jahren ausbricht. Die erkrankten Kinder essen sehr wenig und sind dadurch häufig unterernährt. Besonders in Norduganda und im Südsudan ist die Nick-Krankheit verbreitet.