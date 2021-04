Mobile Kliniken für Malawi

Für viele Bewohner*innen in der Region Dowa in Malawi ist die nächste Gesundheitseinrichtung viele Kilometer entfernt. Menschen im ländlichen Raum leider darunter, dass es keine regelmäßige Gesundheitsversorgung gibt und können insbesondere während einer Krankheit diesen langen Weg nicht auf sich nehmen. Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Entfernung von Patient*in zu Gesundheitseinrichtung und der Verringerung von Krankheiten. Denn natürlich nutzen Menschen Gesundheitseinrichtungen häufiger, wenn sie sich in ihrer Nähe befinden.