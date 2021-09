Trockene Felder, ausgefallene Ernten, überall nur Sand. In den südlichsten Teilen von Madagaskar hat es seit drei Jahren nicht mehr geregnet. Die Nahrungssituation verschlimmert sich täglich. Der Inselstaat vor der afrikanischen Ostküste erlebt die schlimmste Dürre seit 40 Jahren. Hunderttausende leiden Hunger, besonders gefährdet sind Kinder. Jedes 6. Kind ist akut unterernährt und vom Hungertod bedroht.

Über eine Million Menschen sind von Hungersnot bedroht. Der Grund? Klimawandel. An keinem anderen Ort der Welt ist der Klimawandel – und nicht ein Konflikt – für eine so schwere Nahrungsmittelkatastrophe verantwortlich. Laut der UN steht Madagaskar kurz davor, die erste „Klimawandel-Hungersnot“ der Welt zu erleben. Es trifft die Ärmsten. Die Menschen, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen, sind diejenigen, die am stärksten darunter leiden.

Zwischenzeitlich konnten internationale Hilfsorganisationen aufgrund von Reisebeschränkungen angesichts der Ausbreitung von Virusvarianten das Land nicht mehr betreten. Die Menschen in Madagaskar waren auf sich gestellt. Die dringend notwendige Notnahrungsmittelverteilung kann daher oft nur von bereits vor Ort stationierten lokalen Kräften erfolgen. Unser Motto „Von Afrika – Für Afrika“ hat sich bei der Unterstützung der Menschen in Madagaskar daher als Segen erwiesen.