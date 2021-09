Vor dem Hintergrund dieser dramatischen Entwicklung und der fehlenden internationalen Unterstützung sind die Menschen in Somalia auf unsere Hilfe angewiesen. Wir sind stolz darauf, dass wir mit der somalischen Hilfsorganisationen Daryeel Bulsho Guud (“Gemeinschaftliche Versorgung für Alle”) – einer der ganzen wenigen in der Gegend gebliebenen Organisationen – eine Partnerschaft etablieren konnten. So können wir direkt aus dem Land heraus akut unterernährte Kinder und ihre Familien mit überlebenswichtigen Grundnahrungsmitteln versorgen. Dabei setzen wir auf Lebensmittelmarken, sogenannte “Food-Voucher”, welche primär an Frauen und Kinder verteilt werden. Die Voucher sind personalisiert um Missbrauch oder Weiterverkauf zu verhindern. Mit den Marken haben die Familien die Möglichkeit essenzielle Grundnahrungsmittel, aber auch Notnahrung für die akut unterernährten Kinder zu erhalten. In einem Land mit einer prekären Sicherheitslage wie Somalia sind die Lebensmittelmarken die sicherste Methode, notleidende Kinder und ihre Familien mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Überfälle auf große Nahrungsmitteltransporte, aber auch eine falsche Lagerung oder Diebstahl der Lebensmittel können so verhindert werden. Zusätzlich können mit den Lebensmittelmarken große Menschenansammlungen vermieden werden, um das Risiko einer Corona-Infektion zu verringern.