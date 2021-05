Um noch mehr Menschen in Afrika zu erreichen, werden wir in Zukunft nicht ausschließlich Amref Health Africa unterstützen, sondern auch mit anderen bereits vor Ort existierenden Organisationen zusammenarbeiten und unsere Kompetenzen teilen. Unser Bestreben ist es, dorthin zu gehen, wo unsere Hilfe am dringendsten benötigt wird und dort tätig zu sein, wo wir mit Ihrer Unterstützung am meisten erreichen können. Es wird sich also keine Tür schließen, jedoch können wir viele neue Türen öffnen! Wir freuen uns, schon bald unter dem Namen „Gesundes Afrika e.V.“ zusammen mit Ihnen als unsere Unterstützer*innen in die Zukunft zu blicken. Mit dem Wissen afrikanischer Gemeinschaften und lokaler Expert*innen können wir gemeinsam afrikanische Lösungen für afrikanische Herausforderungen schaffen. Unser Ziel ist dabei, die uns anvertrauten Mittel kosteneffizient, ohne hohe Verwaltungskosten direkt dort einzusetzen, wo sie wirklich notwendig sind.