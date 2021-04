Frauen und Kinder in Malawi

Für viele Bewohner*innen in der Region Dowa in Malawi ist die nächste Gesundheitseinrichtung viele Kilometer entfernt. Eine Tatsache unter der insbesondere die Bedürftigsten leiden: Erkrankte, werdende Mütter und Kinder. Die großen Entfernungen halten sie davon ab, den beschwerlichen Weg in die Gesundheitsstation überhaupt zu wagen. Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Entfernung von Patient*in zu Gesundheitseinrichtung und der Verringerung von Krankheiten. Denn natürlich nutzen Menschen Gesundheitseinrichtungen häufiger, wenn sie sich in ihrer Nähe befinden.