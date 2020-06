Corona stoppen

Update Juni 2020: Das Coronavirus in Afrika

Die Corona-Pandemie hat sich in den Globalen Süden verlagert. Obwohl die Infektionsraten eher niedrig sind, zeichnen sich erste Hotspots ab. Diese befinden sich hauptsächlich in den Ländern, die wirtschaftlich eng mit dem Globalen Norden verbunden sind. So weisen vor allem Algerien, Südafrika und Kamerun hohe Infektionszahlen auf.

Trotzdem befürchten Virologen, dass die Dunkelziffer an Corona-Infizierten aufgrund der geringen Tests um einiges höher ist. Gleichzeitig fürchten sie, dass die afrikanischen Gesundheitssysteme nicht auf eine große Welle an Neuinfektionen vorbereitet sind. Einen Hoffnungsschimmer sehen viele Wissenschaftler in freiwilligen Gesundheitshelfer*innen, die die Bevölkerung über das Virus aufklären und Neuinfektionen feststellen. In Kenia arbeiten rund 63.350 Gesundheitshelfer*innen daran, Infektionsketten nachzuverfolgen, Neuinfektionen festzustellen und Menschen in ihren Gemeinden aufzuklären.

Das größte Problem stellt jedoch die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln dar. Aufgrund von Transportbeschränkungen können Landwirte ihre Produkte nicht mehr auf die örtlichen Märkte bringen. Außerdem führen die wirtschaftliche Folgen der Corona-Pandemie dazu, dass viele Menschen in Afrika ihre Arbeit und damit ihr Einkommen verlieren und deshalb Probleme haben ihre Familien zu versorgen. Dazu kommt, dass viele afrikanische Länder schon vor der Krise Probleme mit Nahrungsmittelknappheit hatten. Äthiopien beispielsweise hat durch die anhaltende Heuschreckenplage ganze Felder verloren.

Daher widmet sich Amref Health Africa – neben Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 – der Bekämpfung von Hunger, Unter- und Mangelernährung.