Coronavirus: Ausbreitung stoppen!

Gemeinsam entwickelte digitale Schulungsinhalte, werden den Gesundheitskräften über ihre mobilen Geräte bereitgestellt. Mit unserem Netzwerk und dem des Ministeriums können wir so ca. 50.000 Mitarbeiter*innen in Gesundheitseinrichtungen und an Einreisepunkten in Kenia erreichen.

Amref greift dabei auf seine langjährige Erfahrung zurück. Während vergangener Krankheitsausbrüche wie Ebola, Cholera oder Lassa-Fieber hat Amref Health Africa die Gesundheitsministerien und die WHO unter anderem bei der Gesundheitsversorgung für abgelegene Gemeinden in ganz Afrika unterstützt.