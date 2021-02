Betterplace erhöht Ihre Spende

„Hoffnung ist der Pfeiler der Welt“, so sagt man in Südafrika. Die Hoffnung auf Impfungen gegen das Corona-Virus und auf eine Rückkehr zur Normalität vereint dieser Tage Menschen auf der ganzen Welt. Doch Grund zur Hoffnung auf eine baldige Impfung haben nur die wenigsten. In Europa laufen die Corona-Impfungen schleppend, in Afrika vielerorts noch gar nicht. Die Impfschere zwischen armen und reichen Ländern wird immer größer.

Dabei zeigen die neuen Virusmutationen eines ganz deutlich: Diese Pandemie können wir nur gemeinsam und global bekämpfen! Solidarität mit Afrika ist so nicht nur Hilfe für die Schwächsten, sondern auch ein Gebot der Vernunft.