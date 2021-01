Ausblick 2021

Unser oberstes Ziel als Hilfsorganisation ist es seit jeher, unsere Arbeit möglichst überflüssig zu machen. Die Menschen in Afrika zu befähigen, Herausforderungen und Krisen aus eigener Kraft bewältigen zu können. In fast 60 Jahren exklusiver Zusammenarbeit mit AMREF in Afrika, haben wir dabei eines gelernt: Die Stärkung der lokalen Kompetenzen ist der Schlüssel zum Erfolg unserer Arbeit!

Das ist für uns der Ausgangspunkt, unser Tun zu reflektieren und stetig daran zu arbeiten, besser zu werden und uns weiterzuentwickeln. So wollen wir unsere Erfahrung und unser Know How in 2021 zunehmend auch für andere lokale Organisationen in Afrika zugänglich machen. Um unsere Hilfe dort ankommen zu lassen, wo sie am dringendsten benötigt wird, ist es sinnvoll mit den bereits vor Ort existierenden Strukturen und Organisationen zusammenzuarbeiten. Man muss das Rad nicht neu erfinden. Es ist effizienter und wirkungsvoller, Kräfte zu bündeln.

2021 ist in jeder Hinsicht ein außergewöhnliches Jahr – im Hinblick auf unser Wirken in Afrika müssen wir uns den massiven Auswirkungen und Folgen der Corona-Pandemie mit aller Kraft entgegenstemmen. Auch hierfür ist die Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Basis-Organisationen, die ganz nah an den Menschen arbeiten, die wir erreichen wollen, essenziell.