AMREF und der 24 GUTE TATEN Adventskalender — so funktioniert ́s

Das Prinzip des Kalenders ist einfach: Hinter den Türchen verstecken sich 24 gute Taten aus den Bereichen

Umwelt,

Gesundheit,

Ernährung und

Bildung.

An einem Tag schützt man so beispielsweise ein Stück Regenwald und an einem anderen Tag bekommt ein Schulkind eine gesunde Mahlzeit. Durch das Öffnen des Türchens sieht man täglich, was der eigene gespendete Betrag konkret und langfristig bewirkt.

Die Kalender sind ab einer Spende von 24 Euro erhältlich und lassen sich, auf Wunsch, sogar mit einem Firmenlogo versehen – das perfekte Firmengeschenk! In der Adventszeit kann man sich dann auf www.24guteTaten.de genauer über die Projekte informieren und erfahren, wofür die Spendengelder eingesetzt werden und was sie bewirken. Unter anderem sind dort in diesem Jahr auch wir zu finden!